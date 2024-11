20.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall auf der B38 

Am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr befuhren ein 33-jähriger Skoda-Fahrer und 28-jähriger VW-Fahrer die B38 in Fahrtrichtung Mannheim. Vor einer Ampel an der Einmündung B38 / Mannheimer Straße bremste der 33-Jährige sein Fahrzeug ab. Der VW-Fahrer konnte nicht bremsen und fuhr dem Skoda hinten auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.