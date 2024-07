3200 Fans fiebern vor Großbildleinwand mit

Die Schlange an den Sicherheitskontrollen wollte am gestrigen Freitag gar kein Ende mehr nehmen. Gut 250 Meter lang war sie, wenige Minuten vor dem Anpfiff des Viertelfinalspieles bei der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien. Am Ende waren es rund 3200 Besucher im EM-Fandorf des AC Weinheim in der Waidallee, von denen natürlich der Großteil der deutschen Mannschaft die Daumen drückte. Jede gute Szene der „Nagelsmänner“ wurde gefeiert, beklatscht und bejubelt.