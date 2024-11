Das sind die 10 wichtigsten Investitionen der Stadt Weinheim 2025

Oberbürgermeister Manuel Just und Kämmerer Jörg Soballa stellen den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 vor. Die Stadt Weinheim plant für das kommende Jahr mit Investitionen in Höhe von 33 Millionen Euro. Neue Schulden müssen dafür (noch) nicht aufgenommen werden, erläuterten Oberbürgermeister Manuel Just und Kämmerer Jörg Soballa am Mittwoch bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs im Gemeinderat. Auf den ersten Blick sind das gute Nachrichten. Doch die kommenden Jahre dürften für die Stadt in finanzieller Hinsicht schwierig werden. „Die Lage ist ernst“, sagte Just gleich zu Beginn seiner Etatrede.