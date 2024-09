Fortuna Heddesheim II wahrt auch gegen United seine weiße Weste

„Von Anfang an marschieren“, lautete vor Saisonbeginn die Vorgabe von Trainer Thomas Jöhl an seine Schützlinge von Fortuna Heddesheim II. Und nach dem vierten Spieltag lässt sich sagen: Die Spieler setzen diese Vorgabe tatsächlich um. Auch der nicht minder ambitionierte SC United Weinheim stellte für die Jöhl-Elf am Sonntag kein allzu großes Hindernis auf dem Weg zum vierten Sieg im vierten Spiel dar, die Heddesheimer Zweitvertretung siegte am Ende klar mit 4:1 und wahrte ihre weiße Weste.