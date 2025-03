Veranstaltungen beim Schützenverein

Gorxheimertal: Wer wird Ortspokalsieger 2025?

Von Ortspokal bis Ostereierschießen: Beim SV Hubertus Trösel in Gorxheimertal stehen einige Veranstaltungen an. Wann es soweit ist und was es zu gewinnen gibt.