Hirschberg: Autofahrerin kollidiert mit Tesla – 20 000 Euro Schaden

Hirschberg. Bei einem Unfall am Mittwochabend in Hirschberg hat eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten – und Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte die Frau gegen 17.45 Uhr mit einem Tesla, der am Fahrbahnrand der Talstraße in Richtung B3 geparkt war. Die Beamten gehen davon aus, dass Unachtsamkeit der 49-Jährigen Ursache für den Unfall war. Die Frau wurde an der Hand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.