Rippenweier schlägt Heddesheim III mit 5:3

In einem unterhaltsamen B-Klassen-Derby setzte sich der SV Rippenweier am Sonntag gegen Fortuna Heddesheim III mit 5:3 durch. Mit nun bereits neun Punkten ist man in Rippenweier sichtlich zufrieden: „Ich kann mich in den letzten Jahren nicht erinnern, dass wir mal so stark in eine Saison gestartet sind“, so Abteilungsleiter Lars Schmitt. Im Derby ließ der Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit defensiv wenig zu. Geller und Weigold trafen bis zur 20. Minute zur 2:0 Führung. Per Elfmeter verkürzte die Fortuna. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Christian Beckenbach den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Er erhöhte mit seinem zweiten Treffer, nach der Halbzeit gar auf 4:1. Qaisi machte mit dem fünften Treffer für den SVR endgültig den Deckel drauf. Durch Nachlässigkeiten des Heimteams gelangen Heddesheim noch zwei Treffer. Ernsthaft in Gefahr geriet der Heimsieg aber nicht mehr.