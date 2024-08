SEK-Einsatz wegen mutmaßlicher Schusswaffe in Hirschberg

Am Dienstagabend hat das SEK einen Durchsuchungsbeschluss in einer Wohngemeinschaft in der Ladenburger Straße im Hirschberger Ortsteil Leutershausen vollstreckt. Wie die Polizei berichtet, stand ein 35-jähriger, psychisch auffälliger Bewohner unter konkretem Verdacht, im Besitz einer scharfen Schusswaffe zu sein.