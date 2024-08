„Solange ich kann, will ich helfen“: Richard May fliegt nach Nepal

Nein, auf gepackten Koffern sitzt er noch nicht. Doch die Vorfreude ist dem Leutershausener Richard May deutlich anzumerken. Am 15. September sitzt er wieder im Flugzeug nach Nepal. Acht Wochen bleibt er dort. In dieser Zeit will er sich ein Bild von seinen drei Sozialprojekten in der Hauptstadt Kathmandu sowie im Bergdorf Bung verschaffen und den bedürftigen Menschen helfen. Er nennt dies seine Lebensaufgabe. Ans Aufhören denkt der 80-Jährige daher nicht: „Ich will hinfliegen und helfen, solange ich dies kann.“ Mutter Teresa und Adolf Kolping sind dabei die großen Vorbilder für sein soziales Engagement.

Foto: Richard May Seit 2015 unterstützt der Leutershausener Richard May die Schule im nepalesischen Bergdorf Bung. Im September reist er wieder in den Himalaya-Staat.

Eine „soziale Symphonie“

In Nepal hat der Heisemer seine zweite Heimat gefunden. Die Menschen hat er in sein Herz geschlossen. „Nepal – soziale Symphonie“ lautet daher der Titel seines im Jahr 2022 erschienenen Buches. Darin beschreibt er den 25-jährigen Lebensabschnitt, der von Bergsteigen und sozialer Hilfe geprägt ist. Die Anzahl der Nepaltouren weiß er nicht. Er lacht nur, es geht ihm schließlich um die Sache. May will Hoffnung für eine bessere Zukunft in dem Himalaya-Staat säen. „In einer Welt mit Kriegen und Wirtschaftskrisen zeigt sich, dass Solidarität unendlich wertvoll ist. Auch in Nepal ist die Not unvorstellbar. In dieser schwierigen Zeit mit Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt darf man die Menschen in Nepal nicht vergessen“, betont May.

Aus seiner sozialen und christlichen Einstellung heraus hat für ihn jeder Mensch das Recht auf medizinische Versorgung, unabhängig von Herkunft, Religion oder politischer Gesinnung: „Das ist meine Überzeugung und dafür setze ich mich ein.“

„Der Engel von Kathmandu“

Seine Hilfstouren haben immer den gleichen Ablauf. Zunächst fliegt er in die Hauptstadt Kathmandu, um dort die Menschenrechtsaktivistin Indira Ranamagar zu treffen. Sie hat im Jahr 2000 die Gefangenenhilfe „Prisoner’s Assistance (PA) Nepal“ gegründet. Sie kommt aus einer ländlichen Familie, die sehr arm war. Als Frau wurde sie in der nepalesischen Gesellschaft nicht akzeptiert und durfte im Vergleich zu ihrem Bruder nicht studieren. Ranamagar schloss sich daraufhin Menschenrechtsaktivisten an und arbeitete bis 1993 mit ihnen zusammen, um sich für die Rechte von Gefangenen einzusetzen. Um zu überleben, verüben so manche Nepalesen aus Verzweiflung Straftaten. Kommen sie ins Gefängnis, haben die Kinder mitunter niemanden, der sich um sie kümmert. Der Staat übernimmt keine rechtliche Verantwortung für die Kinder. PA Nepal nimmt sich dieser Kinder an. Sie bekommen eine Unterkunft, tägliche Mahlzeiten, Schulunterricht und soziale, humanitäre Hilfe. „Die Kinder haben dadurch Kontakt zu ihren Eltern und Indira sorgt dafür, dass die Kinder der Gefangenen nach der Gefängniszeit mit ihren Eltern wieder eine Familie bilden können.“ Für all ihre soziale und humanitäre Hilfe wird Ranamagar auch „der Engel von Kathmandu“ genannt.

Mit ihr und Mitarbeitern der zwei Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu, in denen 120 Kinder betreut werden, geht May wieder auf den Markt, um Lebensmittel, Obst, Kleidung, Textilien, Hygieneartikel, Schuhe, Verbandsmaterial oder Medikamente zu kaufen. Das Geld stammt von den Spendern aus Mays Heimat. „Ich, aber auch die Spender erhalten so das beruhigende Gefühl, mit dem Geld etwas sozial und nachhaltig Gutes zu bewirken.“ Die Spenden nimmt er bei seinen Vorträgen ein. Dabei erfahren die Menschen in seiner Heimat an der Bergstraße auch etwas über die Sorgen und Nöte in Nepal.

Einkäufe für Schule und Hospital

In der Hauptstadt Kathmandu kauft May aber nicht nur für die zwei Kinderhäuser, sondern auch für die Schule und das Hospital im Bergdorf Bung ein. An der Gründung der beiden Einrichtungen war der Leutershausener maßgeblich beteiligt. Dies belegen auch die zahlreichen Urkunden, die er in seinem Leutershausener „Nepal-Raum“ voller Stolz an der Wand aufgehängt hat.

Foto: Richard May In Kathmandu geht Richard May mit Indira Ranamagar, die zwei Kinderhäuser leitet, wieder in den Markt, um Lebensmittel einzukaufen.

Auf seinem Schreibtisch liegt zudem eine Liste mit den Medikamenten, die für das Hospital in Bung benötigt werden. „Ich möchte Leid lindern und bin überzeugt, dass Gesundheit ein Schlüssel zu einem würdevollen und selbstbestimmten Leben ist.“ Im Himalaya ist das Leben der Menschen durch Armut und Krankheit geprägt. Die medizinische Versorgung, die bei uns selbstverständlich ist, bleibt den dort lebenden Menschen verwehrt. Eine Krankenversicherung gibt es nicht. Dort, wo das Geld kaum für tägliche Mahlzeiten reicht, setzen sich Dr. Dattersing Rai und die Hebamme Man Kumari Rai für die ärztliche Versorgung ein. Die von Dr. Rai erstellte Einkaufsliste für das Hospital in Bung wird May „abarbeiten“. Hierzu geht er in die Apotheken von Kathmandu, um alles einzukaufen. Diese Versorgung reicht für ein Jahr aus.

May kauft für die 120 Schüler in Bung auch Schultaschen, Bücher, Schreibhefte, Lineale, Zirkel oder Stifte. Außerdem werden in der Hauptstadt Paneelen für eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach eingekauft. Warmwasserboiler werden ebenfalls angeschafft. Später wird alles auf Autos verladen, um es ins Bergdorf Bung, welches sich in einer Höhe von 3500 Metern befindet, zu bringen. Die Schule in Bung erfährt laut May großen Zuspruch. „Ursprünglich wurden dort 120 Kinder unterrichtet. Mittlerweile kommen aber auch Kinder aus den Nachbarorten, sodass jetzt 250 Schüler in die Bildungseinrichtung gehen“, erzählt er.

Foto: Hans-Peter Riethmüller Der Ama Dablam ist der Traumberg von Richard May.

Sein Lieblingsberg Ama Dablam