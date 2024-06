Vielfalt des Bieres entdecken bei BierArt in Weinheim

Anfang 2020 hat Alex Lastovezki sein Craftbeergeschäft eröffnet. Seitdem versorgt er mit "BierArt" die Weinheimer Bierfans mit einem stetig wachsenden Biersortiment verschiedener Braustile. Ein bisschen versteckt in der Passage zum Restaurant Hellas betreibt der gelernte Bierbrauer in der Haupstraße 49 den Craftbeer-Laden BierArt. Wert legt er dabei vor allem auf Regionalität.

In seinem Laden bietet er eine einzigartige Auswahl an handwerklich gebrauten Bieren, die durch Qualität, Leidenschaft und lokale Braukunst geprägt sind. Craftbeer ist kreativ und individuell und hebt sich dadurch von kommerziell gebrauten Bieren ab, die oft nach standardisierten Rezepten hergestellt werden. Jedes Bier erzählt eine Geschichte, die von sorgfältig ausgewählten Zutaten und innovativen Brautechniken geprägt ist.

Regional soll es sein

Was ist Craftbeer? Craftbeer (auch Craft Beer oder Craftbier) bedeutet übersetzt handwerklich gebrautes Bier. Craftbeer bedeutet, dass die Brauereien besondere Bierstile ausprobieren und nicht nur eine Sorte, wie Pils oder Helles brauen. Zudem zeichnet sich ein Craftbeer dadurch aus, dass es mit natürlichen Zutaten gebraut wird - bspw. Verwendung aromatischer Hopfensorten statt Hopfenextrakt. Ein weiteres Merkmal, was ein Bier zum Craftbeer macht, ist die Brauerei, die es braut. Es sind i.d.R. kleine Brauereien, hinter der ein:e Braumeister:in, die hinter dem Produkt steht.

Immer auf der Suche nach dem Besonderen, besucht der gelernte Brauer die regionalen Brauereien und kauft vor Ort die kreativen Biersorten für seinen Laden. Das Ergebnis ist eine vielfältige Auswahl an einzigartigen und frischen Biersorten. Somit kennt er in der Regel auch den Menschen, der das Bier gebraut hat und hat zu jedem Bierchen eine Geschichte parat. Entsprechend gibt es Biere aus Ladenburg von der Lobdengau-Brauerei. "Das kann man nur an sehr wenigen Stellen kaufen, eine davon ist mein Laden", erzählt Alex stolz.

Einige Biere lagern in seinem Laden im Kühlschrank. Das hat gleich mehrere Vorteile, denn das Bier bleibt einerseits länger frisch, das ist wichtig, da in den Bieren keine Konservierungsstoffe sind. Andererseits ist es dadurch direkt auf Trinktemperatur. Auch alkoholfreies Craftbeer bietet Alex in verschiedenen Stilen in seinem Laden an. Wer auf Alkohol verzichten möchte, für den kann ein aromatisches Craftbeer ein echter Gamechanger sein.

Mehr als nur IPA

Wer schon einmal von Craftbeer gehört hat, denkt an IPA (India Pale Ale). Doch Craftbeer ist viel mehr als das. Neben den klassischen Bieren hat Alex beispielsweise Witbier oder Imperial Stout.

IPA = India Pale Ale Der Bierstil IPA stammt aus der Zeit der britischen Indienkolonien. Der Stil wurde damals extra alkoholhaltig gebraut, damit es haltbarer für die Überfahrt ist. Eigentlich sollten die Kolonisten das Bier in Indien wieder verdünnen, taten sie aber nicht. Die Heimkehrer wollten zu Hause dann das indische Pale Ale trinken. Der Stil ist in Großbritannien entstanden.

Bier zum besonderen Erlebnis machen

Für Skeptiker, die bisher nur Biere aus dem Supermarkt kennen, hat Alex bei BierArt auch eine Lösung. Bei exklusiven Probier-Events gibt es die Möglichkeit, verschiedene handwerklich gebraute Biere zu verkosten und mehr über ihre Herkunft und Aromen zu erfahren.

Bier trinken kann jeder. Zum selbst machen gehört schon ein bisschen mehr dazu. Neben kräftigen Craftbeer bietet Alex auch Brauevents in seinem Laden an, bei denen man die Grundlagen des Brauens lernt. In der Gruppe wird dann entschieden, welcher Stil gebraut wird. Nach vier bis sechs Wochen kann man das selbstgebraute Bier abholen und genießen und mit Freund:innen teilen. Interesse? Dann einfach bei BierArt melden und einen Termin vereinbaren. Mehr dazu.