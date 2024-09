Weinheim: Betrunkener Autofahrer fährt über rote Ampel - zwei verletzte Motorradfahrer und 60.000 Euro Sachschaden

Am Sonntag missachtete ein 38-jähriger Audi-Fahrer gegen 16.30 Uhr eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung der B 3 Etzwiesenstraße/Hammelbächerstraße in Weinheim und kollidierte mit einem 35-jährigen-Motorradfahrer. Dieser stürzte von seiner Maschine der Marke Triumph und wurde hierbei verletzt in ein Krankenhaus gebracht.