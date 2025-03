Weinheim-Sulzbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Weinheim. Unbekannte Einbrecher haben sich am Dienstagabend zwischen 18.30 Uhr und 21.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Thomastraße im Weinheimer Stadtteil Sulzbach in verschafft. Laut Polizeiangaben, hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Eindringlinge das Gebäude jedoch ohne Beute. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden. (bw)