Zahnarzt Ziegler: Individuelle Behandlung in neugestalteter Praxis

Im April hat der Zahnarzt Philipp Ziegler die Praxis von Dr. Oqueka am Schlosspark übernommen und komplett modernisiert. In den freundlichen und klimatisierten Räumen bietet er das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde mit maßgeschneiderten Behandlungen und Kommunikation auf Augenhöhe.

Mundgesundheit hat Einfluss auf den gesamten Körper

Vor dem Schritt in die Selbständigkeit war Philipp Ziegler sechs Jahre lang am Universitätsklinikum Heidelberg tätig. Noch heute tauscht sich der Zahnarzt regelmäßig mit früheren Kolleginnen und Kollegen aus, und kann Behandlungen auf hohem wissenschaftlichem Niveau anbieten. Die Parodontologie, die Behandlung bakteriell verursachter Zahnfleischerkrankungen, gehört zu seinen Schwerpunkten. „Paradontitis kann nicht nur zum Zahnverlust führen, sondern hat auch Auswirkungen auf den ganzen Körper“, betont er. „Sie steht im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Krankheiten, darunter Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Rheuma“.

Individuelle Lösungen und Kommunikation auf Augenhöhe

Digital und trotzdem persönlich

Moderne digitale Technologien unterstützen das Team der Praxis Ziegler in verschiedenen Bereichen. Die hochauflösenden Bilder des 3-D-Röntgengeräts etwa ermöglichen eine genauere Diagnostik von Zahn- und Kieferproblemen. Darüber hinaus kann der Anamnesebogen auf Wunsch bereits zu Hause am Handy ausgefüllt werden. Auch wenn die technischen Möglichkeiten in der Weinheimer Praxis eine wichtige Rolle spielen – die persönliche Kommunikation auf Augenhöhe bleibt für Philipp Ziegler auch in der Zukunft unersetzlich. „Mir ist es wichtig, zuzuhören, um maßgeschneiderte Behandlungen anbieten zu können“.