1009 Starter beim Schriesheimer Mathaisemarktlauf in Feierlaune

Dass Julius Ott überhaupt in Schriesheim startet, ist seiner alten Klasse am Weinheimer Heisenberg-Gymnasium zu verdanken. Die trifft sich am Samstagabend zum Klassentreffen bei Danilos. Also ist der Sieger des Schriesheimer Mathaisemarktlaufs ohnehin mal wieder daheim an der Bergstraße und nicht in Graz, wo der Deutsche Berglaufmeister und WM-Vierte mit dem Nationalteam von 2022 inzwischen lebt. „Als dann der Anruf von Christian Alles kam, ob ich nicht beim Mathaisemarktlauf teilnehmen will, hab ich eben den früheren Zug genommen“, sagt Ott. Geschlafen hat er nicht viel. Von einer Party mit seinen Grazer Läufern mehr oder weniger direkt in den Flix-Bus, dann mit dem Zug über Graz und München nach Weinheim. „Bei meinen Eltern ging es erst mal auf die Couch zum Schlaf nachholen.“ Dann aber gleich wieder aufs Rad und nach Schriesheim. Straffes Programm, aber Herausforderungen liebt er.