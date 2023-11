19 von 33 Titeln gehen an den TTV West

199 Tischtennis-Akreure aus 19 Vereinen des Bezirks Rhein-Neckar trafen sich in Hemsbach, um einen der ausgeschriebenen Titel bei den Bezirksmeisterschaften im Hemsbacher Bildungszentrum zu ergattern. Insgesamt waren 33 Konkurrenzen mit 18 Einzel- und Doppelwettbewerben bei der Jugend (118 Teilnehmer) und 15 Einzel-, Doppel- und Mixedwettbewerbe bei den Erwachsenen (81 Teilnehmer) ausgeschrieben.

Von enormer Präsenz zeigte sich der TTV Weinheim-West, der gleich 51 Jugendliche und 20 Erwachsene zu den Meisterschaften nach Hemsbach geschickt hatte. Angesichts der Menge unübersehbarer dunkelblauer TTV-Trikots in der Halle, fragte sich mancher Besucher, ob er sich auf der Bezirksmeisterschaft 2023 des Rhein-Neckar-Kreises befindet oder den Vereinsmeisterschaften des TTV West. Wie auch immer, mit 18 von insgesamt 33 ausgeschriebenen Titeln, ist die TTV-Ausbeute beachtlich.

Drei Titel für die Gastgeber

Für die gastgebenden Tischtennis-Freunde gingen neben den Aktiven Sybille Kornberger, Heike Lücke-Senoca und Sebastian Trieb an die Tische. Die beiden Hemsbacherinnen starteten im Damen A-Doppel und holten sich die Vizemeisterschaft und mit Sebastian Trieb wurde Sybille Kornberger Meisterin im Mixed. Es war Sebastian Trieb, der beim Veranstalter für Freude sorgte, denn er sicherte sich in der Senioren-A-Klasse den Titel, wurde in der A-Klasse Dritter, um mit Jochen Kolb im Senioren A-Doppel ebenfalls Meisterehren zu genießen.