24 Stunden nonstop Spaß beim Turnier des AC 92 Weinheim

Nur zwei Mannschaften – mehr gab es bei diesem Turnier nicht, das aber eine Besonderheit in der Reihe sportlicher Ereignisse in Weinheim darstellte: Beim 24-Stunden-Hockeyturnier der Hockeyabteilung des AC Weinheim trat Blau gegen Weiß an. Für ihre Vereinsfarben legten sich am Wochenende von den Minis bis zu den Eltern so ziemlich alle ins Zeug. „Das ist eine ganz hervorragende Beteiligung“, freute sich Abteilungsleiter Klaus Leister über mehr als 150 Spielerinnen und Spieler, die ab Samstagnachmittag, 15 Uhr, den Schläger für ihre jeweilige Mannschaft in die Hand nahmen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Rüdiger Sahm

Zwei Bürgermeister am Schläger

Für deren Einteilung zeigte sich der Sportliche Leiter Roger Zeißner verantwortlich. Und bewies dabei ein äußerst gutes Händchen: Bis zum Schluss blieb es spannend in der Halle des AC-Sportparks, die zeitweise rappelvoll war mit Zuschauerinnen und Zuschauern jeden Alters. Vor allem am Sonntagmorgen, als mit dem Promispiel ein Höhepunkt im Programm stand. Oberbürgermeister Manuel Just griff dabei genauso zum Schläger wie Erster Bürgermeister Andreas Buske, der Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr (CDU), die Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD) oder auch Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski. Die Anfeuerungen der Kids sorgten dafür, dass sich niemand von ihnen ausruhte. So wurde um jeden Ball gekämpft – und auch Tore durften bejubelt werden. In diesem Spiel setzte sich Blau 2:0 durch. Im Endstand hatte aber Weiß mit 252:248 Toren knapp die Nase vorn.

Gewinnen ist Nebensache

Gewinnen war für Abteilungsleiter Klaus Leister aber Nebensache. „Wir wollen uns hier zeigen, Werbung für unseren Sport machen –und ich denke, das ist uns an diesem Wochenende wirklich gelungen.“ Nicht zuletzt wollte man auch etwas für andere tun. So wurde rund um die Uhr –tatsächlich auch zu nächtlicher Zeit – zugunsten der Lebenshilfe geschlenzt und gepasst. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir durch das Sammeln von Spenden, etwa beim heutigen Catering, Projekte fördern für Menschen mit Behinderung, die zu unserer Gesellschaft gehören. Auch zu unserem Sport“, verwies Leister auf das Special Hockey – eine Mannschaft, gebildet von Menschen mit Behinderung, die der Leidenschaft für den Hockeysport in der Abteilung nachgehen – wie so viele andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch.

Zusammenhalt gestärkt