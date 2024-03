26 Mal Gold für die Schwimmer aus der Zweiburgenstadt

Fünf Starts, fünf Siege

In der Jahrgangswertung zeigte sich Toni Misera (2013) mit fünf Goldmedaillen bei jedem seiner fünf Einzelstarts gewohnt erfolgreich. Seine beste Leistung zeigte er über 400 Meter Freistil in der hervorragenden Zeit von 5:34,21 Minuten. Ebenso viele erste Plätze schaffte Sofia Sporer (2013), ihre Spitzenleistung lieferte sie über 200 Meter Rücken in 3:23,7 Minuten. Sie erzielte sogar bei jedem ihrer sechs Starts eine persönliche Bestleitung.

Vier erste Plätze bei all seinen vier Einzelstarts verdiente sich Noah Lautenschläger (2012), auch er zeigte seine beste Zeit über 400 Meter Freistil in 5:21,43 Minuten. Der Rückenschwimmer Sönke Brauch (50 Meter, 100 Meter und 200 Meter in 2:29,73 Minuten) und der Brustspezialist Sebastian Maier (2012; 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter in 3:27,37 Minuten) standen jeweils dreimal ganz oben auf dem Siegerpodest. Zwei Goldmedaillen holten sich Ruben Ried, Hannah Riefers (2008; 100 Meter und 50 Meter Schmetterling in 0:33,3 Minuten) und Gabriel Spellmeier (2014; 50 Meter und 100 Meter Brust in 1:54,5 Minuten) ab. Raoul Ried, Helena Rotta, Simon Sporer und Emilia Till durften sich ebenfalls in die Liste der Sieger eintragen lassen.