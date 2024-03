A-Klasse: Hemsbach jubelt im Kellerderby, United siegt weiter

Die Coaching-Zone vor der Hemsbacher Trainerbank war wohl selten so voll wie in den Schlussminuten des A-Klassen-Kellerderbys gegen den SV Schriesheim am Sonntagnachmittag. Zum Trainerduo Luciano Monachello und Roman Magel, der nach seinem Platzverweis in der Vorwoche gesperrt zuschauen musste, und Fußball-Abteilungsleiter Paul Dillmann gesellten sich noch die ausgewechselten Routiniers Vincenzo Terrazzino und Florentin Isa – und sie alle versuchten, die elf Spieler auf dem Platz anzufeuern. Jede gelungene Aktion wurde lautstark abgefeiert, vorne wie hinten.