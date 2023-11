A-Klasse: Lebenszeichen, Viererpack und ein umkämpftes Derby

Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten – in der Bundesliga wie in der Kreisklasse A. Vor einer Woche noch stand der SV Schriesheim mit null Punkten da. Einen Trainerwechsel und eine Woche später haben die Rot-Weißen erst unter der Woche den ersten Punkt und nun ausgerechnet im Derby bei (Tabellen-)Nachbar und Konkurrent SG Hohensachsen den ersten Saisonsieg gefeiert. In Hohensachsen kämpften die Schriesheimer trotz frühen Rückstands die SGH mit 3:1 (1:1) nieder.