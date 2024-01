AC 92 peilt die Saisonbestmarke an

Am Samstag geht es wieder rund im Sportpark des AC 92 Weinheim: Die Gewichtheber empfangen in ihrem Heimkampf der 2. Bundesliga das A-Team Lifting aus Augsburg. Dabei wird Franzi Höger ihre Wettkampfpremiere an der Hantel im AC-Sportpark feiern. Die Weinheimer gehen gut vorbereitet in dieses Duell.