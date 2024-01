Adler Mannheim: Proske fällt vorerst aus

Der Adler-Angreifer Yannick Proske fällt etwa in kommenden sechs Wochen aus. Wie die Adler Mannheim in einer Pressemeldung mitteilten, zog sich Proske am vergangenen Sonntag in der Partie gegen Düsseldorf eine Muskelverletzung zu. Voraussichtlich wird er daher die Penny Del Hauptrunde verpassen.