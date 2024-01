Alicia Koßmann sorgt beim Silvesterlauf für den Knaller

Die Wildgänse fliegen in Formation schnatternd über den Badesee, aus den Laubhaufen auf den Tennisplätzen lugt eine vergessene gelbe Filzkugel. Die Tore der Eisbahn sind verschlossen, die Lichter im Hallenbad aus. Das Sportzentrum ist in eine kurze Winterruhe verfallen, nur in der „Arena“, dem überdachten Soccer-Platz, treffen sich ein paar Hobbykicker zum Jahresausklang. Es würde gemächlich zugehen in der Heddesheimer Ahornstraße, wäre da nicht der Silvesterlauf, der sich längst zum Läufermagnet gemausert hat.