Füller muss aufgeben

Die offenen Hallen-Bezirksmeisterschaften Mittelbaden wurden im Sportpark Gärtner in Ubstadt-Weiher durchgeführt. Der auf Position 1 gesetzte Oliver Füller vom TC 02 hatte es nach einem Freilos im Viertelfinale mit Marco Genzel vom TC Ketsch zu tun. Der 53-jährige Weinheimer ließ seinem gleichaltrigen Gegner von Beginn an keine Chance und besiegte ihn mit 6:0 und 6:2. Im Halbfinale traf er auf Oliver Walter vom TC RW im TV Hochstetten, der mit einer starken LK von 5,7 aufwartete. Aber auch hier siegte Füller deutlich 6:2 und 6:4. Finale! Gegen den an Position 2 gesetzten und souverän aufspielenden Christian Kasner, ebenfalls vom TC RW im TV Hochstetten, hatte er dann das Nachsehen: Nach einem 1:6 im ersten Satz gab Füller bei 1:1 auf und der drei Jahre jüngere Konkurrent freute sich über den Titelgewinn. Doch auch der Vizemeistertitel ist aller Ehren wert.

Jäger auf Position drei gesetzt

Armin Jäger war bei den Herren 60 in einem sehr starken Zwölfer-Hauptfeld, das eine LK besser als 10,0 zur Bedingung hatte, auf Position drei gesetzt. Dadurch von einem Freilos in der 1. Runde profitierend, kam Armin im Viertelfinale gegen Can Üzgör vom TC Fohlenweide e.V. Rastatt. Trotz einer 4:1-Führung im ersten Satz musste der Weinheimer in den Tiebreak, den er aber souverän mit 7:3 gewann. Im zweiten Satz lief es dann rund und Armin sicherte sich den Sieg mit 6:3. Im Halbfinale wartete der Südwestliga-Spieler Eric Geppert vom TC Mutterstadt, der zuvor den an Nummer 1 Gesetzten klar mit 6:4 6:0 besiegte. Beim Stand von 4:3 verletzte sich Eric bei einem Return an seiner Achillessehne, so dass er im bis dahin spielerisch guten Match leider aufgeben musste. Finale also für den Regionalligaspieler von der Bergstraße, der mittlerweile eine LK von 7,1 erreicht hat. Und zwar gegen den an Position vier gesetzten Uli Martin vom TC SW 1903 Bad Dürkheim, das Armin mit herausragenden Aufschlägen und solidem Spiel mit 6:3 6:1 deutlich für sich entschied.