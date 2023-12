Auch Herren-Sieger Jonas Wagner startet bei der Gala

Nachdem bereits die amtierende Gala-Siegerin Christina Honsel ihre Zusage gegeben hat, gab nun auch Herren-Sieger Jonas Wagner seine Zusage bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala am Freitag, dem 2. Februar 2024 wieder am Start zu sein.

Dabei gibt es Parallelen, die bei beiden eine Teilnahme nicht zum Selbstläufer haben werden lassen. Nach den fulminanten Ergebnissen von Weinheim, die Honsel immerhin mit 1,98 m auf Platz drei der Weltbestenliste und Wagner mit 2,27 m auf Platz zwei der deutschen Bestenliste brachten, machten beiden im Sommer Verletzungen zu schaffen. Die Wattenscheiderin kam dabei noch so rechtzeitig in Form, um bei der WM in Budapest das Finale zu erreichen, der Dresdener konnte im Sommer keinen einzigen Wettkampf bestreiten. Umso wichtiger war es beiden deshalb, an einen Wettkampfort zurückzukehren, der mit großen Erfolgen und guten Erinnerungen verbunden ist: die Weinheimer Hochsprung Gala.