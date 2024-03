Aufstiegsparty der Sharks in der Weinheimer TSG-Halle

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Doch immerhin blieben die Sharks in der Abwehr bissig, die Südbadener konnten aus der anfänglichen Abschlussschwäche der Hausherren kaum Kapital schlagen. Höher als 8:3 (5.) lag Bad Säckingen nie vorne, und als Victor Habrich kurz vor Ende des ersten Viertels den 10:10-Ausgleich erzielte, keimte das erste Mal Hoffnung auf, dass es ein Happy End in der TSG-Halle geben sollte – wenngleich Bad Säckingen das erste Viertel noch knapp mit 10:12 gewinnen konnte.

Zwei Youngster und ein Routinier

Im zweiten Viertel war es Routinier Dogukan Ceneli, der die BG mit vier Punkten in Folge schnell zum ersten Mal in Führung brachte (14:12, 11.). Fünf Punkte von U18-Spieler Dante Aruna zum 19:12 stellten einen ersten kleinen Vorsprung her, und spätestens als der ebenfalls erst 17-jährige Cris Becht, Schüler am Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium, innerhalb von 40 Sekunden acht Punkte in Folge zum 27:15 erzielte, war die BG nicht mehr aufzuhalten. Bis zur Pause gelang es dem Team von Coach Robin Zimmermann, den Zwei-Punkte-Rückstand aus dem ersten Viertel in einen 19-Punkte- Vorsprung zu verwandeln (43:24).