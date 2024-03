B-Klasse: Pfefferle-Festspiele beim Kantersieg gegen Vogelstang

Ein herausragender Frieder Pfefferle hat dem FV Leutershausen II in der Fußball-B-Klasse einen Kantersieg und die Tabellenführung beschert. Gegen den SSV Vogelstang II hieß es am Ende 13:1 (6:1) für die Gastgeber bei denen Pfefferle sieben Treffern erzielte. „Ihn muss man heute sicherlich herausheben, sieben Tore in einem Spiel sind nicht alltäglich“, so Marcel Fischer.