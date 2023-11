Befreiungsschlag des TTC 46

Mit zwei Auswärtssiegen entfernten sich die Tischtennis-Damen des TTC 46 Weinheim II in der 3. Bundesliga endlich etwas vom Tabellenende und platzierten sich mit nun 6:8 Punkten im Mittelfeld. Von ihrer Tour durch den Süden Deutschlands brachten sie Erfolge aus Stuttgart und Fürstenfeldbruck mit an die Bergstraße. Bei DJK Sportbund Stuttgart gelang ein 6:2-Sieg, als lediglich Stuttgarts Alexandra Schankula in den beiden Einzeln gegen Johanna Wiegand und Jennie Wolf für die Zähler der Gastgeber sorgte. Die beiden zusammen im Doppel konnten Schankula/Dulaeva gerade noch im Zaum halten, alle anderen Partien gingen klarer an die Weinheimerinnen, für die Wolf, Wiegand sowie Victoria Merz und Isabelle Schütt auf Punktejagd gingen.

Dasselbe Quartett war in Fürstenfeldbruck an den Platten und sicherte sich die doppelten Zähler durch ein 6:3. Wolf/Wiegand unterlagen überraschend gegen das Doppel 2 im Entscheidungssatz; dies machten Merz/Schütt aber sogleich wett. Auf der Gegenseite gab es ein Wiedersehen mit Hanna Patseyeva, die in der letzten Runde noch für den TTC 46 aktiv war. Sie brachte Johanna Wiegand eine Niederlage bei, musste Jennie Wolf aber gratulieren. Isabelle Schütt unterlag gegen Felbermeier zum 3:2 für die Gastgeber. Danach aber setzten sich Victoria Merz (2), Jennie Wolf und Johanna Wiegand klar durch.

Die Damen III mussten sich in der Regionalliga dem verlustpunktfreien Tabellenführer TTF Rastatt mit 1:9 beugen, wobei nur Melissa Friedrich mit einem Sieg den kompletten Durchmarsch verhindern konnte.

Bei den Herren setzte die zweite Mannschaft in der Verbandsoberliga ihre Siegesserie mit dem 9:6 bei DJK Offenburg II fort. Nach zwei Fünfsatz-Siegen von Gass/Phong und Tschunichin/Berbner in den Doppeln zum 2:1, ging es mit glatten Erfolgen von Dennis Tschunichin und Timo Gass über 4:1 und einem knappen Sieg von Milan Kacnik zum 5:4 zur Halbzeit. Tschunichin, Kacnik, Nico Petersen und Daniel Berbner brachten die nötigen vier Punkte zum Gesamtsieg zustande. Damit übernimmt das Team vorerst mit 11:1 die Spitze vor Bietigheim-Bissingen (8:0).

Die Herren IV feierten einen 9:3-Erfolg in der Kreisliga gegen die SG Laudenbach/Sulzbach. Nach den gewonnenen Doppeln von Chladek/Beisiegel, Banik/Jäger und Schafhaupt/Sauer brachten die Einzelsiege von Stefan Chladek (2), Yeish Banik (2), Mathias Beisiegel und Frank Sauer den Erfolg. Bemerkenswert, dass die drei Niederlagen immer über den Entscheidungssatz verliefen.

Wieder einen Durchmarsch gab es für die Herren V in der Kreisklasse C1 gegen SG Birkenau/Hemsbach VI, die allerdings längst nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Christian Säger, Markus Stücker, Dieter Bürner und Helmut Holland gelang das zweite 10:0 in Folge.

Mit 4:1 gegen TV Viernheim III sprang die Sechste in die nächste Runde des D-Pokals. Ohne Sprung schaffte dies im C-Pokal die Vierte, da die SG Birkenau/Hemsbach nicht antrat.