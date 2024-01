Bei der Hochsprung Gala geht es auch um die Olympia-Qualifikation

Persönliche Bestleistung, deutsche Jahresbestleistung und ein spannendes Duell mit der Niederländerin Britt Weerman um den Sieg in der Damenkonkurrenz: Christina Honsel animierte die 1000 Zuschauer in der Weinheimer TSG-Halle bei der BKK Freudenberg Hochsprung Gala Anfang Februar 2023 zu Ovationen. Die Männer standen dem in nichts nach: Auch Jonas Wagner und der Italiener Stefano Sottile lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der 26 Jahre alte Dresdner nur aufgrund der geringeren Anzahl von Fehlversuchen hauchdünn für sich entschied.

Die Teilnehmer (Stand 30. Januar): MÄNNER: Jonas Wagner (Deutschland, 2,28 m), Jef Vermeiren (Belgien, 2,27 m), Joel Clarke-Khan (Großbritannien, 2,27 m), Keyvan Ghanbarzadeh (Iran, 2,26 m), Peter Bakosi (Ungarn, 2,26 m), Manuel Lando (Italien, 2,25 m) Jesse Sandesh (Indien, 2,24 m), Saad Hammouda (Marokko, 2,21 m). FRAUEN: Marie Laurence Jungfleisch (Deutschland, 2,00 m), Morgan Lake (Großbritannien, 1,99 m), Christina Honsel (Deutschland, 1,98 m), Angelina Topic (Serbien, 1,97 m), Salomé Lang (Schweiz, 1,97 m), Imke Onnen (Deutschland, 1,96 m), Lia Apostolovski (Slowenien, 1,95 m), Ellen Eckholm (Schweden, 1,91 m), Marithé Engondo (Schweiz, 1,90 m), Blessing Enatoh (Deutschland, 1,87 m), Ella Obeta (1,83 m). (Stand: 30. Januar) U18-CHALLENGE: Leonie Kroter (Jahrgang: 2006, Wasseralfingen, 1,75 m), Lilith Stenger (2007, Kind.-Kreuztal, 1,72 m), Sophie Löskow (2007, Weinheim, 1,70 m), Daria Dunke (2007, Winnenden, 1,67 m).

Und der Blick auf die Teilnehmerliste der diesjährigen Auflage am Freitagabend, 2. Februar, lässt erahnen: 2024 dürfte es nicht minder spannend zugehen – zumal Meetingchef Thomas Geißler das Feld im Vergleich zum Vorjahr noch einmal aufgewertet hat. Bei den Frauen können die Zuschauer mit Angelina Topic (Serbien) und der Britin Morgan Lake zwei Athletinnen erleben, die in den Top Ten der Weltrangliste zu finden sind – und die Norm von 1,97 Metern für die Olympischen Spiele 2024 in Paris bereits gemeistert haben. Hinzu kommen mit der Vorjahressiegerin Honsel (Weltranglisten-13.) und der Slowenin Lia Apostolovski (Weltranglisten-11.) zwei weitere Hochspringerinnen von Weltklasseformat.

Auch Honsel befindet sich aktuell in Topform. Mit 1,95 Metern zeigte die 26-Jährige am vergangenen Freitag in Wuppertal ihre zweitbeste Leistung überhaupt – nur 2023 in Weinheim war sie noch besser gewesen. Olympia ist für sie also zum Greifen nah – vielleicht ist am Freitag ja sogar die Qualifikation möglich.

Turner und Sottile müssen passen

Ähnlich stark besetzt war ursprünglich auch das Starterfeld bei den Männern – bis mit Vernon Turner und Stefano Sottile gleich zwei Top-Athleten verletzungsbedingt absagen mussten. Passen musste überdies der Ungar Gergely Töpök, sodass Meetingchef Thomas Geißler kräftig improvisieren musste. „Mit Manuel Lando konnten wir aber einen guten Ersatzmann für unsere Gala gewinnen“, sagt Geißler. Und auch der Marokkaner Saad Hammouda könne seinen Beitrag dazu leisten, das versprochene „Leistungsfeuerwerk“ dennoch in die Tat umzusetzen.