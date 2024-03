Beim Hemsbacher Altstadtlauf gab es schon absichtliche Verlierer

Nach dem Aussetzen des Laufes in 2023 hat Marco Odenwälder als neuer Orga-Chef das Zepter in 2024 übernommen, die bisherigen Hauptakteure Andreas Bonk und Rainer Nies werden sich zunehmend aus der Verantwortung des Events zurückziehen. Ähnlich wie in Schriesheim, bei dem unter anderem aktuelle oder vergangene Top-Läufer wie Christian Stang oder Christian Alles das Ruder in der Hand haben ist mit Odenwälder der aktuelle Bergstraßen-Cup-Sieger aus 2023 in der leitenden Position bei der Durchführung und Organisation des Laufes. Wissenswertes rund um den Altstadtlauf in der Zusammenfassung: