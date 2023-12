Beim SV Waldhof heißt es wohl: Weiterwursteln bis Weihnachten

Baxter Bahn hatte sich in eine stille Ecke im Kabinentrakt des Hardtwald-Stadions verzogen. Die Mütze tief im Gesicht tippte der Mittelfeldspieler des SV Waldhof auf seinem Handy herum. An der 0:3 (0:1)-Niederlage seines Teams beim SV Sandhausen hatte der gebürtige Hamburger keinen Anteil. Bahn saß, gesperrt wegen seiner fünften Gelben Karte, in Zivil auf der Ersatzbank. Der Gesichtsausdruck des 31-Jährigen stand aber stellvertretend für die Endzeitstimmung beim SVW.