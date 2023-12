Benefizturnier für Philipp Behringer

Auch in Wünschmichelbach ist die Betroffenheit groß: Der am 21. Dezember bei einem Arbeitsunfall in Schriesheim verstorbene Philipp Behringer war auch Faustballer des TV 1920 Wünschmichelbach. Als langjähriges Mitglied des Vereins hatte er sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen, spielte über einen langen Zeitraum sogar in der Bundesligamannschaft und war zuletzt in der 2. Mannschaft aktiv.