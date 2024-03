Bergsträßer Kreisligisten mit holprigem Start ins neue Jahr

Eine Achterbahn der Gefühle erlebten die Anhänger des FV Leutershausen im Kreisliga-Spiel gegen die SpVgg Ilvesheim. „Wenn man 2:0 führt und alles im Griff hat und dann auch noch eine Großchance des Gegners vereitelt, ist ein Unentschieden am Ende zu wenig“, haderte FVL-Spielleiter Karl-Heinz Durath, wusste aber, dass das Endresultat von 3:3 am Ende dann doch noch durch glückliche Umstände zustande kam. „Durch unseren späten Ausgleich in der Nachspielzeit müssen wir mit dem Ergebnis zufrieden sein.“ Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, als einem Ilvesheimer Spieler der Ball an die Hand sprang. Spielertrainer Stefan Matthes behielt die Nerven und verwandelte den Elfmeter sicher zum 3:3.