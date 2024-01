Vor den beiden Heimspielen zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga sprach vieles für einen Laudenbacher Sieg und eine Niederlage, waren doch sowohl der Tabellenletzte als auch der Spitzenreiter in der Bergstraßenhalle zu Gast. Am Ende kam es auch tatsächlich so – es war aber dennoch völlig anders, als man es erwarten konnte.