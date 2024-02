Birkenau holt einen Punkt fürs Selbstvertrauen

Es ist ein Anfang: Am Samstag gastierten die Badenliga-Handballer des TSV Birkenau beim BWOL-Absteiger TV Knielingen. Unter neuer Aufsicht an der Seitenlinie, Interims-Coach Florian Sauer hatte das Traineramt vor drei Wochen von Timo Baumann übernommen, sollten die ersten Punkte 2024 eingefahren werden. Den Fokus auf taktische Disziplin mit Schwerpunkt auf die Abwehr, nahm Sauer seine Mannschaft vor Anpfiff in die Pflicht. Beim 28:28 sprang immerhin ein Punkt heraus.

Falken zur Pause vorn

Sauers Auszeit zeigt Wirkung

„Ich glaube, niemand hat hier noch an einen Punktgewinn von Birkenau geglaubt“, sagte Florian Sauer nach seinem Trainerdebüt. „Das war der erste Schritt in die richtige Richtung und darauf wollen wir weiter aufbauen.“ Ein Aufbaugegner kommt am Samstag allerdings nicht, denn dann gastiert Badenliga-Spitzenreiter SG Heddesheim in der Langenberghalle, wo die Falken dennoch zeigen wollen, dass noch mit ihnen zu rechnen ist. ses