Birkenau wie der DHB gegen Dänemark?

Wenn die deutschen Handballer heute (20.30 Uhr) im EM-Halbfinale gegen Dänemark um den Einzug ins Endspiel am Sonntag in Köln spielen, schauen auch die Handballfans der Region gespannt zu. Der Deutsche Handball-Bund hat den Vereinen die Möglichkeit offengehalten, die eigenen Spiele kurzfristig zu verlegen, wenn sie sonntags lieber Andi Wolff & Co. zuschauen wollen, statt selbst zu spielen. Am Samstag bis 12 Uhr müssen die Verlegungswünsche der Sonntagsspiele bei den Spielleitenden Stellen im Badischen Handball-Verband oder Bezirk vorliegen.