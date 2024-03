Birkenauer Frauen bleiben an der Badenliga-Spitze

Am Ende reicht verwalten

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der TSV an die gute Leistung an und stellte auf 27:15 (37.). Mit der deutlichen Führung im Rücken wich dann allerdings die Konzentration und der Spielfluss geriet ins Stocken. Die Leistung, die in der letzten Viertelstunde gezeigt wurde, reichte, um das Ergebnis zu verwalten. Am Ende freute sich die Mannschaft und das Trainerteam über zwei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung und einen souveränen 33:24-Erfolg, der in keiner Phase des Spiels gefährdet war.