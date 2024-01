Bitterer Rückschlag für die Sharks im Titelrennen

Die BG Viernheim/Weinheim musste einen Rückschlag bei ihren Titel- und Aufstiegsambitionen in der Basketball-Oberliga hinnehmen. Beim Drittplatzierten USC Heidelberg III verlor das Team von Coach Robin Zimmermann knapp mit 56:59 und handelte soch so die zweite Saisonniederlage ein.

"Solche Tage gibt es"

Von Beginn an liefen die Sharks einem Rückstand hinterher, ließen vor allem dem Heidelberger Distanzschützen Mitrov zu viel Platz, den dieser mit drei Dreiern und insgesamt 13 Punkten im ersten Viertel dankbar auszunutzen wusste. Bei der BG fielen dagegen in diesem Spiel selbst die offensten Würfe nicht. „Den ersten Dreier trafen wir in der 37. Minute. Der Korb war wie vernagelt. So einen Tag gibt es einfach manchmal, was willst du machen?“, war Coach Zimmermann angesichts der Abschlussschwäche seiner Mannschaft konsterniert.