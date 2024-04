Buschsieper macht für die SGL den Deckel drauf

Die SG Leutershausen zeigte gegen TuS Fürstenfeldbruck eine starke Leistung und belohnte sich mit dem knappen 29:28-Erfolg. „Es war das erwartet schwere Spiel gegen sehr unangenehme Gegner“, sah SGL-Trainer Thorsten Schmid einen engagierten Auftritt seiner Drittliga-Handballer. Mit dem Selbstvertrauen des Tabellendritten ging Leutershausen die Partie an. Von Beginn an war die SGL da, gab den Ton an und profitierte von einer starken Leistung von Torwart Alexander Hübe, einigen Abschlussschwächen der Gäste sowie einem weitestgehend konzentrierten Angriffsverhalten.