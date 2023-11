Dario Milavic gewinnt

Beim 5. E-Ranglistenturnier der Badmintonjugend der Region Nordbaden in Mörsch gab es nicht so viele Meldungen wie beim Turnier in Weinheim. Auch die SG Hemsbach hatte weniger Starter. Bei einigen gab es eine Steigerung gegenüber dem Vorturnier. Den Glanzpunkt für Hemsbach setzte dieses Mal Dominik Bajic (U19). Der sehr wendige Hemsbacher gewann seine Vorrundengruppe problemlos. Auch im Halbfinale hatte er beim 21:8, 21:12 gegen Tobias Kleis (TSG Dossenheim) keine Probleme. Im Endspiel gegen Dario Milavic (SSV Waghäusel) demonstrierte er seine im Moment sehr gute Form, erlief fast alle Bälle und wurde mit 21:17, 21:11 verdienter U19-Turniersieger.