Das Bergstraßen-Cup-Finale steigt in Heddesheim

Wenn am Sonntag der Startschuss zum 32. Silvesterlauf in Heddesheim fällt, entscheidet sich auch, wer Sieger des Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup wird. Bei den Herren führt nach drei der vier Wertungsläufe der Hemsbacher Marco Odenwälder mit 2246 Punkten vor Ronnie Weissenfeld (1688), der allerdings in Heddesheim schon gewinnen müsste, um Odenwälder noch zu überholen. Beide sind bislang nicht unter den 389 vorangemeldeten Startern der 7.7 Kilometer langen „Heddesheimer Meile“ zu finden, der drittplatzierte Stefan Adams dagegen schon. Er will seinen Podiumsplatz vor der dicht dahinter lauernden Konkurrenz verteidigen.