Dedes verlässt den SV Waldhof

Unabhängig davon, ob Fußball-Drittligist SV Waldhof absteigt oder doch noch die Klasse hält – Theodoros Dedes, Analyst im Trainer-Team des SVW und seit Sommer 2022 am Alsenweg, steigt auf jeden Fall auf. Und zwar direkt in die Bundesliga: Der 34-Jährige trainiert in der nächsten Saison die Erstliga-Frauen der TSG Hoffenheim und hat im Kraichgau einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Kenner des Frauenfußballs

Dedes kennt sich im Frauenfußball bestens aus, von 2019 bis 2022 trainierte er das Team des SV Meppen und schaffte dort zwei Mal den Aufstieg in die Bundesliga. „In den vergangenen zwei Jahren konnte ich als Co-Trainer in Mannheim unter verschiedenen Trainern weitere Erfahrungen sammeln, die mich in meiner persönlichen Entwicklung noch einmal weiter vorangebracht haben“, sagt Dedes, der „immer den Wunsch hatte, wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Die Gespräche mit Abteilungsleiter Ralf Zwanziger und Stephan Lerch über die zukünftigen Pläne der TSG haben mich überzeugt“, wird der Grieche in einer Mitteilung der TSG zitiert. Der bisherige TSG-Trainer Stephan Lerch freut sich über seinen Nachfolger. „Er passt einfach.“ Lerch wird ab Sommer in Hoffenheim als Sportlicher Leiter fungieren.