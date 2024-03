Dem SV Waldhof läuft so langsam die Zeit davon

Wenn man nicht gewusst hätte, wie dieses Spiel ausgegangen ist, hätte man beim Blick ins leere Gesicht von Baxter Bahn im Kabinentrakt des Sportparks Höhenberg von einer Niederlage des SV Waldhof ausgehen müssen. „Rotzeblöd“ war das Wort, das der enttäuschte Mannheimer Profi nach dem 2:2 (0:1) bei Viktoria Köln am häufigsten benutzte. „Das Spiel musst du gewinnen, da gibt es keine zwei Meinungen“, sagte Bahn. Es war wirklich „rotzeblöd“, wie der SVW just in dem Moment, als die Partie nach den Toren von Samuel Abifade (64.) und Terrence Boyd (71.) beim Stand von 2:1 komplett auf die eigene Seite gekippt war, noch den Ausgleich durch den einstigen Waldhof-Aufstiegshelden Michael Schultz (78.) kassierte.