Den SV Waldhof erwartet viel Arbeit im Trainingslager

Noch ohne seinen Wunschtransfer Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern musste Fußball-Drittligist SV Waldhof am Samstagnachmittag den ersten Test in der Wintervorbereitung absolvieren und kam beim Liga-Konkurrenten SC Freiburg II zu einem 2:2 (0:0). Ob Boyd am Sonntag mit ins Waldhof-Trainingslager nach Side (Türkei) mitfliegen kann, blieb einen Tag vor der Abreise des SVW-Trosses weiter offen, da beide Clubs noch um die Ablöse für den 32-Jährigen verhandeln.