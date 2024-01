Der AC 92 knackt die 600 Punkte und jubelt doppelt

Wie entfesselt starteten die gastgeber im AC-Sportpark gegen Augsburg. Trainer Gerhard Schmidt hatte die drei starken Frauen Laura Kohler, Debütantin Franzi Höger und Sara Bechter in den ersten Block gestellt. Mit starken schweren Versuchen brachten sie den AC in Führung, die Zuschauer in Stimmung und motivierten den zweiten Block mit Nanina Brehm, Sven Szymon und Josef Hesse ebenfalls zu guten Leistungen.