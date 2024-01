Der Boyd-Transfer nach Mannheim ist perfekt

Im türkischen Side hatte Fußball-Drittligist SV Waldhof auch am dritten Tag seines Trainingslagers mit grauen Wolken und heftigen Regenschauern zu kämpfen, doch am späten Abend taugte dann eine lange erwartete Nachricht als echter Stimmungsaufheller: Der Transfer von Stürmer Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern zu den abstiegsbedrohten Mannheimern ist endlich über die Bühne. Der SVW kann sich damit über den Zugang eines Mittelstürmers von Format freuen, der die in der prekären Situation dringend benötigten Tore schießen soll und sendete mit diesem Kraftakt zugleich ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz im Tabellenkeller.