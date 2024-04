Der FV Leutershausen sucht seine Form und hat ein Ziel

Der FV Leutershausen kommt in der Fußball-Kreisliga nach der Winterpause noch nicht so richtig in Tritt. Die Initialzündung nach dem 5:0 gegen den SC Olympia Neulußheim ist ausgeblieben. Nur eine Woche später stand nach einem dürftigen Auftritt beim SC Pfingstberg/Hochstätt eine 0:1-Niederlage zu Buche. Vom Glanz, den in der Vorrunde lange Zeit Platz eins versprüht hat, ist derzeit nicht mehr viel übrig, die Realität heißt graues Mittelmaß.