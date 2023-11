Der Horror-Herbst des SV Waldhof geht weiter

Der SV Waldhof taumelt weiter Richtung Abstieg in die Regionalliga. Bei der leistungsgerechten 1:2 (1:0)-Niederlage gegen den SC Verl reichte den Mannheimern am Freitagabend auch eine Führung durch Kennedy Okpala (12.) nicht, um die Trendwende herbeizuführen. Ein Eigentor von Malte Karbstein (49.) und ein Treffer von Lars Lokotsch (63.) drehten die Partie, in der der SVW nach der Pause zeitweise Auflösungserscheinungen zeigte.