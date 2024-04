Der neue Trainer steht, jetzt hofft die TSG 1862/09 auf das Team

In Weinheim verlebte er laut eigener Aussage seine "schönste Zeit als Spieler", mit der TSG 1862/09 Weinheim errreichte er die Verbandsliga-Meisterschaft. Einen Aufstieg, den die aktuelle Mannschaft nun gerne wiederholen würde. Und sollte es mit dem Sprung in die Oberliga tatsächlich klappen, würde sich der neue Coach auf eine "etwas andere Herausforderung" freuen. Weinheim hat alles noch selbst in der Hand.