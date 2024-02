Der neue Waldhof-Trainer betreibt schon Ursachenforschung

Die Trainingskiebitze am Alsenweg mussten am Donnerstagnachmittag ein bisschen länger warten, bis das für 14 Uhr angesetzte Training des SV Waldhof dann doch noch losging. Im Umkleidetrakt mussten sich die Mannschaft und der neue Trainer schließlich erst noch etwas kennenlernen, Marco Antwerpen dürfte den Kickern des abstiegsbedrohten Drittligisten seine Fußball-Philosophie in ersten groben Zügen geschildert haben.