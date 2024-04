Der SGL fehlt Personal und auch der Biss

Von Beginn an liefen die Heisemer einem Rückstand hinterher. Viele „unerklärliche Fehler“ in der Abwehr machten es Balingen leicht gemacht, Tore zu erzielen, doch auch in der Offensive lief es nicht rund. „Unser Gegenstoßspiel war kaum vorhanden und im Angriff hat uns die Durchschlagskraft gefehlt.“ Vor den Augen des zahlreich mitgereisten Fan-Clubs Rote Teufel lag das Team von der Bergstraße schon zur Pause mit fünf Treffern zurück, letztlich baute Balingen auf sieben Tore aus und ging als verdienter Sieger vom Feld.